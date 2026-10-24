Noslin nel pre: "Metto sempre la squadra prima di me, stiamo giocando tutti bene..."

Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC, Dazn e Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Parma.

Noslin a LSC

Stiamo facendo un grande lavoro. Oggi c’é il Parma, é un'altra partita e un'occasione per migliorare la classifica. Sto giocando bene? Non sono unico, tutti stanno giocando così. Mi piace molto che stiamo giocando da squadra e, se continuiamo cosi, possiamo fare grandi cose. Metto sempre la squadra prima di me, preferisco vincere 10 partite senza segnare, che segnare per 10 partite senza vincere.

Noslin a Dazn

Il proverbio "Non c'è due senza tre"? Non lo conosco (ride, ndr). Dobbiamo andare avanti come abbiamo fatto fino ad ora, cercando di dare seguito agli ultimi risultati, siamo felici e carichi, dobbiamo portare questo sul campo.

Noslin a Sky Sport