Noslin nel pre: "Metto sempre la squadra prima di me, stiamo giocando tutti bene..."
Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC, Dazn e Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Parma
Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC, Dazn e Sky Sport poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Parma.
Noslin a LSC
Stiamo facendo un grande lavoro. Oggi c’é il Parma, é un'altra partita e un'occasione per migliorare la classifica.
Sto giocando bene? Non sono unico, tutti stanno giocando così. Mi piace molto che stiamo giocando da squadra e, se continuiamo cosi, possiamo fare grandi cose.
Metto sempre la squadra prima di me, preferisco vincere 10 partite senza segnare, che segnare per 10 partite senza vincere.
Noslin a Dazn
Il proverbio "Non c'è due senza tre"? Non lo conosco (ride, ndr). Dobbiamo andare avanti come abbiamo fatto fino ad ora, cercando di dare seguito agli ultimi risultati, siamo felici e carichi, dobbiamo portare questo sul campo.
Noslin a Sky Sport
Il mister ce lo ripete ogni volta: dobbiamo guardare avanti e pensare a una partita alla volta. Serve la mentalità giusta, dobbiamo continuare su questa strada e restare concentrati sul nostro obiettivo. Contro la Juventus è stata una sfida difficile, ma sappiamo che, se giochiamo il nostro calcio, possiamo ottenere risultati contro chiunque. Se guardiamo la classifica? Così così. Stiamo facendo un buon lavoro, ma siamo consapevoli che mancano ancora tante partite e dobbiamo continuare a guardare avanti.