Chi ha speso di più sul mercato? La classifica europea
Al comando le società inglesi ma scopriamo anche cosa accade in Italia
Depositphotos
E' tempo di calcoli per capire i club più ricchi o almeno quelli più attivi in termini di spese nel mercato di gennaio. La classifica di Transfermarkt usa come parametro i milioni spesi in cartellini dalle varie squadre del mondo per costruire la propria rosa. Le squadre inglesi si confermano le più potenti economicamente con sette club nelle prime dieci posizioni. Di seguito la classifica, riportata da SkySport.
La classifica italiana
LA TOP 10 DELLE ITALIANE PER COSTO DELLA ROSA (E DIFFERENZA COL VALORE DELLA ROSA)
- JUVE: 474 mln (+86)
- MILAN: 384 mln (+109)
- NAPOLI: 352 mln (+71)
- ATALANTA: 308 mln (+78)
- INTER: 281 mln (+386)
- ROMA: 246 mln (+174)
- FIORENTINA: 176 mln (+74)
- COMO: 174 mln (+139)
- LAZIO: 171 mln (+52)
- BOLOGNA: 151 mln (+132)
La top 5 d'Europa.
A comandare questa particolare classifica europea ci sono i club inglesi, vediamo le prime 5:
1) MANCHESTER CITY
- Costo di acquisto della rosa: 1,1 miliardo
- Differenza col valore rosa: +197 milioni
1) CHELSEA
- Costo di acquisto della rosa: 1,1 miliardo
- Differenza col valore rosa: +55 milioni
3) LIVERPOOL
- Costo di acquisto della rosa: 992 milioni
- Differenza col valore rosa: +51 milioni
4) MANCHESTER UNITED
- Costo di acquisto della rosa: 946 milioni
- Differenza col valore rosa: -226 milioni
5 5) ARSENAL
- Costo di acquisto della rosa: 925 milioni
- Differenza col valore rosa: +341 milioni