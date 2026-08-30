Lazio-Genoa, Pinamonti: "Il gruppo è bello e coeso. Inizio di stagione? È stato turbolento"

Andrea Pinamonti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club al termine dell'incontro Lazio-Genoa.

Sicuramente è fondamentale la partita, i tre punti. Emozioni fortissime e bellissime, sono davvero contento. Che gruppo squadra ho trovato? Il gruppo è bello e coeso, è la cosa fondamentale per me. Mi sta aiutando nell’inserimento. Quando cambi non è facile, quello che c’è fuori dal campo cerchiamo di portarlo in campo e si vede. Che valori ho trovato? L’allenamento è diverso dalla partita, ma io sono arrivato pochi giorni fa e in allenamento si respirava già clima partita. Questo mi ha aiutato, sono stati due tre giorni di allenamenti intensi per me perché mi mancava il campo. Questo inizio di stagione per me è stato turbolento.