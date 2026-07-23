Lazio, senti Romagnoli: "Che sta succedendo? Non lo so, oggi mi alleno e poi vediamo"
Alessio Romagnoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei appena uscito dall'Isokinetic, dove oggi ha svolto le visite mediche
Alessio Romagnoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei appena uscito dall'Isokinetic, dove oggi ha svolto le visite mediche.
Le parole di Romagnoli
Che sta succedendo? Non lo so, oggi mi alleno e vediamo che succede. Ho fatto più vacanze, mi sono riposato un po' di più.