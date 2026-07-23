Lazio, senti Romagnoli: "Che sta succedendo? Non lo so, oggi mi alleno e poi vediamo"

Alessio Romagnoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei appena uscito dall'Isokinetic, dove oggi ha svolto le visite mediche

Michelle De Angelis /

Alessio Romagnoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei appena uscito dall'Isokinetic, dove oggi ha svolto le visite mediche.

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Le parole di Romagnoli

Che sta succedendo? Non lo so, oggi mi alleno e vediamo che succede. Ho fatto più vacanze, mi sono riposato un po' di più.

Il video riportato da Radiosei 

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