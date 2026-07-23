Conferenza Pedraza: "l'obiettivo è provare a giocarci l'Europa, se poi la squadra…"

Alfonso Pedraza ha parlato in occasione della sua conferenza stampa di presentazione dal Centro Sportivo di Formello.

La conferenza stampa di Pedraza

Buon pomeriggio, sono molto contento di unirmi alla famiglia della Lazio. Sin dall'inizio è stato chiaro per me , sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare.

Sul gruppo

Il gruppo mi ha accolto molto bene, ho trovato persone molto piacevoli. Italia e Spagna sono molto simili, l'inserimento quindi è stato semplice.

Sulla Lazio?

Dal primo interesse avevo capito di voler firmare con questa società perché volevo cambiare paese, l'Italia mi attirava molto. È stata importante la fiducia che hanno riposto in me.

Sul progetto

L'ambizione è sempre quella di puntare al massimo, siamo in un grande club e l'obiettivo deve essere quello di provare a giocare per l'Europa. Vogliamo essere competitivi e lottare per un titolo, lo scorso anno abbiamo giocato una finale di coppa e vogliamo ripeterci.

Su Dia

Prima di venire qui ho parlato con Reina, che ora sta al Villarreal come allenatore. Dia lo conosco bene, mi ha parlato molto bene della Lazio.

Contestazione

Sto qui da un mese, ho visto poco quello che succede fuori di qui, mi concentro solo a dare il 100% in campo. La verità che sono molto tranquillo. Quando è andato via Sarri, ero comunque molto tranquillo. Ne è arrivato uno bravo, che mi conosce, ha lavorato anche in Spagna. Il calcio è così, i giocatori e gli allenatori passano e bisogna adattarsi velocemente.

La squadra