Serie A, anticipi e posticipi della 27a giornata: ecco quando si gioca Torino-Lazio

La Serie A Enilive ha annunciato gli anticipi e posticipi per la 27a giornata di Campionato, che si giocherà tra fine febbraio e i primi di marzo.

Serie A, anticipi e posticipi della 27a giornata

Il 27° turno di Campionato si aprirà venerdì 27 febbraio con Parma-Cagliari e proseguirà sabato 28 con Como-Lecce alle ore 15:00, Verona-Napoli alle 18:00 e Inter-Genoa in serata. La giornata di domenica, invece, sarà dedicata a Cremonese-Milan, Sassuolo-Atalanta, Torino-Lazio alle 18:00 e Roma-Juventus. A chiudere il turno ci saranno gli incontri Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina di lunedì.

Coppa Italia, le date ufficiali delle semifinali

La Lega Serie A ha anche annunciato le date delle semifinali di Coppa Italia: martedì 3 marzo alle ore 21:00 scenderanno in campo allo stadio di San Siro Inter e Como per sfidarsi nella partita iniziale delle semifinali, mentre Lazio-Atalanta si giocherà mercoledì 4 marzo allo stadio Olimpico, sempre alle ore 21:00. Ufficiale anche la data della finale, che sarà ospitata dallo stadio di Roma il 13 maggio.