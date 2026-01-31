Lazio, Zazzaroni: "Senza la passione dei laziali, Lotito è proprietario di niente"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport dal 2018, sul proprio editoriale si è soffermato sul delicato momento che sta vivendo il club biancoceleste, la tifoseria laziale e sulla gestione di Lotito.

Il commento di Zazzaroni

Rinascere è più difficile di morire e disertare lo stadio significa fare tabula rasa, sentimentalmente, di vent’anni di promesse mantenute solo parzialmente o addirittura tradite. I laziali sono stanchi del loro presidente, così stanchi da chiamarlo gestore non riconoscendogli neppure i meriti pregressi.

La protesta

Per protestare i tifosi della Lazio non infrangono vetrine, ma lasciano che nello specchio si rimiri colui che considerano l’artefice di ogni nequizia. Lui, da solo. E tutto il mondo fuori. Qualcosa significherà. Lotito non è stupido. Tutt’altro. Per chi vuol vedere e per chi vuol sapere è solo questione di tempo.

Lotito