Lazio, previsto un nuovo incontro tra il Comandante e la Società: i dettagli

I tre punti conquistati ieri sera dalle aquile nell'incontro con la Juventus allo stadio Olimpico hanno un grande peso, tuttavia, c'è ancora bisogno di una rinascita, proprio per questa ragione la speranza di tutti i tifosi laziali è che a gennaio si possa svolgere la campagna acquisti e far arrivare qualche calciatore che aiuti la Lazio a rialzarsi definitivamente.

Lazio, nuovo incontro per il mister Maurizio Sarri e la Società

La fase di calciomercato si avvicina e il mister Maurizio Sarri ha già espresso la necessità di acquistare dei calciatori per rafforzare i tre reparti, infatti, serve assolutamente un terzino, una mezzala e un attaccante e per ricoprire questi ruoli il tecnico ha già puntato Aaron Martin del Genoa, Ivan Ilic del Torino e Lorenzo Insigne attualmente svincolato, tuttavia, bisognerà aspettare ancora fino a circa metà dicembre per scoprire quale tipo di mercato potrà effettuare la Lazio: libero o a parametro zero. Con l'avvicinarsi della campagna acquisti, gli incontri tra il Comandante e la Società aumentano, infatti, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle prossime settimane, probabilmente durante la sosta di novembre, è previsto un nuovo vertice per programmare il mercato.

