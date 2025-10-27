Calciomercato Lazio, Ivan Ilic perde la titolarità: è un'occasione a centrocampo

La fase di calciomercato invernale e si avvicina e il Comandante Maurizio Sarri ha da tempo cominciato a guardarsi intorno e ad appuntarsi i nomi per rafforzare i tre reparti del club biancoceleste, infatti, il mister ha già richiesto una mezzala, un attaccante e un terzino e per ricoprire quei ruoli ho pensato a Ivan Illic, Lorenzo Insigne e Aaron Martin.

Calciomercato Lazio: il punto su Ivan Ilic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Illic non è più al centro del progetto del mister Marco Baroni e questa è una grande occasione per la squadra biancoceleste, infatti, dopo averlo allenato ai tempi del Verona, il Comandante Maurizio Sarri aveva ricercato il centrocampista per sostituire Luis Alberto e adesso il serbo è rientrato nel mirino del mister. Le sue capacità di palleggio, visione del gioco e la sua tecnica rendono il calciatore del Toro un elemento perfetto nel sistema di gioco di Sarri e, proprio per questa ragione, potrebbe essere uno dei principali obiettivi per rafforzare il centrocampo del club biancoceleste a gennaio.

Calciomercato Lazio: il punto su Lorenzo Insigne

L'attaccante Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli ed attualmente svincolato dopo l'esperienza nel Toronto, è l'obiettivo principale del Comandante, infatti, più volte il mister ha ribadito di volere l'italiano classe ‘91 nella Lazio e, fortunatamente, il desiderio sembra il reciproco. L’ostacolo principale che potrebbe impedire il suo arrivo non riguarda un fattore economico o un problema legato al contratto (6 mesi con opzione di un altro anno), ma soltanto di spazio, dato che al momento nessun posto in lista è libero, perciò bisognerà attendere il mercato invernale e valutare le eventuali cessioni.

Calciomercato Lazio: il punto su Aaron Martin

Per quanto riguarda la fascia, il mister sta da tempo osservando il terzino sinistro Aaron Martin, calciatore che lo scorso anno sembrava impossibile da acquistare dato che era diventato parte fondamentale del progetto del Genoa, tuttavia, dopo la sconfitta per 0-3 contro le aquile, il tecnico Patrick Vieira non ha più schierato lo spagnolo in campo e, per questa ragione, la Lazio potrebbe tentare il colpo a gennaio.