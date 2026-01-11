Verona-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta di Sarri su Taylor

La Lazio cerca riscatto, il nuovo anno è iniziato con una sconfitta e un pareggio, proprio per questo i biancocelesti vogliono invertire la rotta già da oggi contro il Verona. In questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco gli undici iniziali scelti da Maurizio Sarri.

Le formazioni ufficiali di Verona-Lazio

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All.:Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All.: Sarri.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Tavares, Provstgaard, Rovella, Belahyane, Pedro, Ratkov.