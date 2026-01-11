Verona-Lazio, un centrocampista non ce la fa: dentro subito Taylor

Scelte obbligate contro il Verona

Sorprende l’esclusione di Belahyane dall’undici titolare contro il Verona. Il centrocampista era in pole per partire dal primo minuto, ma alla fine si accomoderà in panchina. Dal 1’ ci sarà invece Taylor, nuovo acquisto della Lazio, che completerà il terzetto di centrocampo insieme a Danilo Cataldi e Matías Vecino.

Le condizioni di Belahyane

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la scelta è legata alle condizioni fisiche del giocatore marocchino, non al meglio a causa di alcune linee di febbre. Uno stop precauzionale che ha spinto lo staff tecnico a rivedere le gerarchie iniziali, affidandosi dal primo minuto a Taylor.