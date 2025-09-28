Genoa, Vieira: “La Lazio ha un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità”
Il tecnico rossoblù ha presentato in conferenza stampa la gara di lunedì sera al Ferraris
Le parole dell’allenatore
Alla vigilia della partita contro la Lazio, in programma lunedì 29 settembre alle 20:45 allo stadio Ferraris, il tecnico del Genoa Patrick Vieira è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.
Queste le sue parole:
La Lazio ha grandi giocatori. Quando perdi un derby poi c’è sempre la voglia di vincere la partita dopo. Ci aspettiamo una partita in cui siamo sempre competitivi. È vero che hanno squalificati e infortunati, ci aspettiamo una grande gara. Noi siamo pronti ad affrontare una squadra determinata a prendere i tre punti. Io non mi preoccupo di chi non c'è. La Lazio ha un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità. Hanno perso il derby e arriveranno qua con questa rabbia e voglia di competere. Sarà una partita difficile perché loro sono una squadra di qualità.
Messias? Non ci sarà per un problema all’adduttore, anche se è un problema leggero.