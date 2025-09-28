Genoa, Vieira: “La Lazio ha un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità”

Il tecnico rossoblù ha presentato in conferenza stampa la gara di lunedì sera al Ferraris

Patrick Vieira - Via onefootball (Photo by Simone Arveda/Getty Images)
Le parole dell’allenatore

Alla vigilia della partita contro la Lazio, in programma lunedì 29 settembre alle 20:45 allo stadio Ferraris, il tecnico del Genoa Patrick Vieira è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

Queste le sue parole:

La Lazio ha grandi giocatori. Quando perdi un derby poi c’è sempre la voglia di vincere la partita dopo. Ci aspettiamo una partita in cui siamo sempre competitivi. È vero che hanno squalificati e infortunati, ci aspettiamo una grande gara. Noi siamo pronti ad affrontare una squadra determinata a prendere i tre punti. Io non mi preoccupo di chi non c'è. La Lazio ha un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità. Hanno perso il derby e arriveranno qua con questa rabbia e voglia di competere. Sarà una partita difficile perché loro sono una squadra di qualità.

Messias? Non ci sarà per un problema all’adduttore, anche se è un problema leggero. 

