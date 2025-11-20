Pascal Siakam accende i social e spunta la foto con una maglia biancocelste: lo scatto

Una foto circolata su Twitter (oggi X) e rapidamente rimbalzata su tutti i social sta facendo discutere gli appassionati di basket e di calcio: Pascal Siakam, stella degli Indiana Pacers - storica squadra di pallacanestro statunitense che milita nell’NBA - avrebbe indossato una maglia vintage della Lazio dell’era Cragnotti, caratterizzata dallo sponsor Cirio e dai colori biancocelesti di fine anni ’90. Questo mostra una delle tante diapositive postate ieri sera dal profilo della squadra statunitense.

Lo scatto e le reazioni entusiaste tra tifosi NBA e italiani

Nello scatto, condiviso migliaia di volte nel giro di poche ore, si vede un uomo camminare in un corridoio indossando proprio quella iconica divisa laziale. La community online ha subito collegato la scena a Siakam, noto per uno stile personale originale e per il gusto nel mescolare cultura sportiva, streetwear e riferimenti internazionali. La scelta della maglia non è passata inosservata. Molti tifosi della Lazio hanno commentato entusiasti sotto la foto, celebrando quello che considerano un “omaggio inatteso” alla squadra romana. Dall’altra parte, i fan NBA hanno apprezzato la spontaneità e la particolarità dell’outfit, contribuendo a moltiplicare le condivisioni.

Un crossover culturale virale

Non è la prima volta che abbigliamento calcistico e basket NBA si intrecciano, ma questa volta il caso ha colpito per la scelta di una maglia così specifica e legata a un periodo storico preciso. L’immagine ha rapidamente superato le decine di migliaia di interazioni, diventando uno dei contenuti sportivi più condivisi della giornata. Che si tratti di un vezzo estetico o di un riferimento più profondo, la foto ha ottenuto ciò che ormai definisce la cultura sportiva moderna: un crossover globale, spontaneo e virale, capace di unire tifosi di mondi diversi — dalla Serie A alla NBA.

La foto