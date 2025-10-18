L'ex Lazio Tchaouna segna il suo primo gol in Premier League

Venduto in estate per poco più di 15 milioni di euro, Loum Tchaouna, inizia a far vedere le sue doti nel campionato inglese di Premier League. Ad ingaggiarlo è stato il Burnley, squadra che punta molto sui giovani talenti. L'ex Lazio, dopo un avvio di campionato non proprio brillante, oggi ha giocato il suo primo match convincente, tante giocate e un gol importante che ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi del Burnley.

La partita e il gol di Tchaouna

Il Burnley sfidava, nelle sue mura amiche, il Leeds. Il risultato finale è stato di 2-0 con Loum Tchaouna che ha siglato la rete del 2-0. Il tutto è arrivato al minuto 68 quando il suo compagno di squadra, Fiorentino, gli ha servito il pallone e l'esterno ex Lazio e Salernitana ha sparato un vero e proprio siluro verso la porta avversaria. Nulla ha potuto l'estremo difensore del Leeds Darlow, la palla si è violentemente insaccata in fondo alla rete. Eccitazione e gioia per il calciatore francese ed i suoi nuovi tifosi.

Tchaouna e l'esperienza laziale

Alti e bassi per il calciatore francese con l'aquila sul petto. La sua stagione nella capitale si conclude sicuramente con un voto insufficiente, qualche sprazzo importante ma sicuramente più i bassi degli alti. La stagione in campionato si è conclusa con 24 partite e un solo gol. In Europa League invece 11 le presenze e un gol realizzato mentre, infine, in coppa Italia 2 match totalizzati senza alcun gol. Giovane sicuramente con qualità ma che la Lazio ha deciso di non aspettare e cedere in Inghilterra.