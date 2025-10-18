L'ex Lazio Tchaouna segna il suo primo gol in Premier League
Il Burnley batte il Leeds con il centrocampista francese protagonista
Venduto in estate per poco più di 15 milioni di euro, Loum Tchaouna, inizia a far vedere le sue doti nel campionato inglese di Premier League. Ad ingaggiarlo è stato il Burnley, squadra che punta molto sui giovani talenti. L'ex Lazio, dopo un avvio di campionato non proprio brillante, oggi ha giocato il suo primo match convincente, tante giocate e un gol importante che ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi del Burnley.
La partita e il gol di Tchaouna
Il Burnley sfidava, nelle sue mura amiche, il Leeds. Il risultato finale è stato di 2-0 con Loum Tchaouna che ha siglato la rete del 2-0. Il tutto è arrivato al minuto 68 quando il suo compagno di squadra, Fiorentino, gli ha servito il pallone e l'esterno ex Lazio e Salernitana ha sparato un vero e proprio siluro verso la porta avversaria. Nulla ha potuto l'estremo difensore del Leeds Darlow, la palla si è violentemente insaccata in fondo alla rete. Eccitazione e gioia per il calciatore francese ed i suoi nuovi tifosi.
Tchaouna e l'esperienza laziale
Alti e bassi per il calciatore francese con l'aquila sul petto. La sua stagione nella capitale si conclude sicuramente con un voto insufficiente, qualche sprazzo importante ma sicuramente più i bassi degli alti. La stagione in campionato si è conclusa con 24 partite e un solo gol. In Europa League invece 11 le presenze e un gol realizzato mentre, infine, in coppa Italia 2 match totalizzati senza alcun gol. Giovane sicuramente con qualità ma che la Lazio ha deciso di non aspettare e cedere in Inghilterra.