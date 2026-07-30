Castro si presenta alla Roma: “Voglio segnare al derby”
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Santiago Castro si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera alla Roma agli ordini di Gianpiero Gasperini. Il nuovo attaccante giallorosso si è presento ai canali ufficiali del club, raccontando la scelta del suo trasferimento nella Capitale e gli obiettivi che intende mantenere con la nuova casacca, tra cui segnare al derby contro la Lazio.
Derby, le parole di Castro
Non vedo l’ora di giocare la Champions. Voglio segnare un gol nel derby contro la Lazio.