Castro si presenta alla Roma: “Voglio segnare al derby”

Ginevra Sforza /
Photo by Timothy Rogers/Getty Images Via Onefootball
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Santiago Castro si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera alla Roma agli ordini di Gianpiero Gasperini. Il nuovo attaccante giallorosso si è presento ai canali ufficiali del club, raccontando la scelta del suo trasferimento nella Capitale e gli obiettivi che intende mantenere con la nuova casacca, tra cui segnare al derby contro la Lazio. 

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Derby, le parole di Castro 

Non vedo l’ora di giocare la Champions. Voglio segnare un gol nel derby contro la Lazio.

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