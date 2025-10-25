Lazio-Juventus, le probabili formazioni: torna Isaksen dal 1'

Domani, alle ore 20:45, Lazio e Juventus scenderanno in campo per sfidarsi nel match valevole l'ottava giornata di Campionato di Serie A.

La partita di domani vedrà la Lazio senza Cancellieri e Tavares, ma anche qualche ritorno e conferma: da una parte, infatti, dal 1' tornerà Isaksen; dall'altra, Basic potrebbe giocare la quarta partita da titolare.

Ecco le novità riguardo le probabili formazioni di domenica.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Lazio

Come riportato da Tuttomercatoweb, i biancocelesti saranno costretti a fare a meno di Cancellieri e Tavares, out - almeno - fino la prossima sosta.

Sarri potrebbe confermare il classico 4-3-3: tra i pali ci sarà Provedel; in difesa, invece, Marusic, Gila, Romagnoli e Lazzari (in vantaggio su Hysaj); a centrocampo non ci sono novità con Basic, Cataldi, Guendouzi; infine, in attacco potrebbe partitre titolare Isaksen, insieme a Dia e Zaccagni.

Juventus

Anche la squadra di Tudor potrebbe confermare il modulo visto già svariate volte: il 3-4-2-1.

In porta ci sarà Di Gregorio; in difesa, invece, Gatti, Rugani e Kelly: a centrocampo, Kalulu sulla fascia destra, Locatelli, Thuram e a sinistra Cambiaso (o Kostic); sulla trequarti, Yildiz e Conceicao; in attacco, infine, Vlahovic sembrerebbe favorito su Openda e David.