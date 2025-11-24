Stretta della Figc sul costo del lavoro allargato, esclusi gli Under 23

Importanti novità sono arrivate per le società italiane. Il Consiglio Generale ha approvato lo schema del Manuale delle Licenze Nazionali per la stagione 2026/2027, che prevede due modifiche sostanziali: la prima riguarda proprio il valore dell'indicatore del costo del lavoro allargato, indice utilizzato per il blocco del mercato.

Le novità

A partire dalla finestra estiva del 2026 il valore dell'indicatore del costo del lavoro allargato è passato dall'attuale 0,8 a 0,7: in sintesi, un ulteriore irrigidimento. Una stretta che esclude i costi per i calciatori Under 23 selezionabili per le Nazionali Azzurre. E qui la seconda novità, che favorisce l'investimento sui vivai, i calciatori che rientrano in questi parametri saranno esclusi dal numeratore il costo e i relativi ammortamenti.

Il comunicato della FIGC