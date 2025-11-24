Premio Beppe Viola, Romagnoli: "Roma prima? Non mi interessa. Sullo stadio vuoto"

A margine della premiazione per il Premio Beppe Viola Edizione 2025, tenutosi questo pomeriggio al Salone d'Onore del Coni, Alessio Romagnoli, insignito dell'ambito riconoscimento, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Se mi rende orgoglioso il premio? Tanto perché è un bel premio da ricevere da uno sportivo. È un premio storico e sono felice di farne parte.

Abbiamo fatto una buonissima partita. Non era facile. Dovevamo chiudere la prima partita. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, di questo processo di crescita. Dobbiamo continuare a fare bene.

Obiettivi in questa stagione? Io spero di divertirmi, innanzitutto. Divertirmi e cercare di dare il massimo. Cercare di arrivare il più in alto possibile. Io, come ho sempre detto alla Lazio, credo si debba puntare alla Champions. Per me, anche se è molto difficile, per tante cose, però deve essere quello l'obiettivo.