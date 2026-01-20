Calciomercato Lazio, scambio Belahyane-Giovane: Pedullà svela le cifre richieste

Alfredo Pedullà si è espresso sul possibile scambio tra Belahyane e Giovane, rivelando le cifre richieste dalla Società dell'Hellas Verona.

Pedullà sullo scambio Belahyane-Giovane

Alfredo Pedullà si è espresso riguardo la trattativa tra la Società Lazio e l'Hellas Verona, inerente allo scambio tra Reda Belahyane e Giovane, nel mirino del club biancoceleste da tempo, rivelando che i gialloblù apprezzano il centrocampista, tuttavia, lo valutando tra i 5 e i 6 milioni di euro, proprio per questa ragione richiede un'offerta di almeno 13-15 milioni per cedere il loro calciatore, mentre al momento la Lazio ha proposto soltanto circa 10 milioni. Nonostante ciò, il club biancoceleste può ancora proseguire la trattativa e tentare di assicurarsi l'attaccante.

