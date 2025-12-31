Romagnoli a Cataldi: il messaggio social per l'anno nuovo

I biancocelesti continuano a lavorare duro nel quartier generale di Formello in vista del prossimo ed importante match contro il Napoli di Antonio Conte, partita che si terrà domenica 4 gennaio alle ore 12.30. Oggi l'ultimo allenamento del 2025 con la speranza che il nuovo anno sia migliore, a partire dal calciomercato sbloccato che andrà in scena nel mese di gennaio. Intanto un augurio per il 2026 è arrivato simpaticamente, tramite social, in un siparietto tra due calciatori (tifosi) della Lazio, parliamo di Alessio Romagnoli e Danilo Cataldi.

Il messaggio di Romagnoli per Cataldi

Così il centrale difensivo della Lazio ha dedicato un messaggio a Danilo Cataldi, il tutto condito da tanta ironia e da una foto scatta insieme a Formello, durante l'allenamento di oggi. Il messaggio in questione:

Caro Danilo promettimi che nel nuovo anno mi farai vincere qualche partita in più…

I numeri dei due giocatori quest'anno e la stories Instagram

Una statistica che accomuna Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli in quella che è la stagione in corso, ovvero entrambi sono scesi in campo per 15 volte. Il centrocampista nelle 15 apparizioni ha collezionato 1 gol, 3 assist e 3 ammonizioni. Per quanto riguarda il difensore centrale invece, nessun gol, nessun assist ed anche lui 3 cartellini gialli incassati.

