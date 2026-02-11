Bologna-Lazio, Sartori: "Gara importante, ci serve una vittoria"

Il direttore sportivo rossoblù interviene nel pre gara contro i biancocelesti

Bologna, Fabbian - Via onefootball (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)
Nel pre partita di BolognaLazio, il direttore sportivo rossoblù Giovanni Sartori è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare la sfida.

Momento particolare, l’unica medicina per questi casi è la vittoria, siamo i detentori e in questi prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto. Sappiamo l'importanza della gara, faremo di tutto per provare a vincere. Serve una vittoria, magari anche che la fortuna ci assista, serve che qualcuno dia qualcosa in più, tra società e giocatori abbiamo fatto qualche errore di troppo. Dobbiamo resettare e da stasera provare a vincere.

