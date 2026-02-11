Ecco quanto guadagnano gli arbitri nel campionato di serie A

Una domanda che probabilmente tanti si sono fatti nel corso degli anni, ovvero, quanto guadagnano gli arbitri nel campionato di Serie A? Grazie a calcioefinanza sono emersi numeri e cifre ufficiali della stagione 2024/25:

dal gettone per singola gara al compenso fisso annuale, fino alla Top 10 per totale percepito. Curioso anche il dato che porta a scoprire quanto un direttore di gara guadagna in media per ogni singola partita. La cifra è di circa 4.000 euro a match arbitrato.

Il post social

Altri dettagli

Ovviamente a guadagnare di più è il direttore di gara, con un budget di 4.000 euro ma come sappiamo in una partita non vi è la singola figura dell'arbitro ma anche la terna arbitrale. Ecco di seguito quanto guadagna ognuno di questa figura.