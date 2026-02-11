Ecco quanto guadagnano gli arbitri nel campionato di serie A
Numeri e classifica che chiariscono lo stipendio percepito da un direttore di gara
Una domanda che probabilmente tanti si sono fatti nel corso degli anni, ovvero, quanto guadagnano gli arbitri nel campionato di Serie A? Grazie a calcioefinanza sono emersi numeri e cifre ufficiali della stagione 2024/25:
dal gettone per singola gara al compenso fisso annuale, fino alla Top 10 per totale percepito. Curioso anche il dato che porta a scoprire quanto un direttore di gara guadagna in media per ogni singola partita. La cifra è di circa 4.000 euro a match arbitrato.
Il post social
Altri dettagli
Ovviamente a guadagnare di più è il direttore di gara, con un budget di 4.000 euro ma come sappiamo in una partita non vi è la singola figura dell'arbitro ma anche la terna arbitrale. Ecco di seguito quanto guadagna ognuno di questa figura.
- Var 1.700 euro
- Assistenza di linea 1.400 euro
- Avar 800 euro
- Quarto uomo 500 euro