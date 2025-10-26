Lazio-Juventus, caccia al gol perduto e alla vittoria: Sarri e Tudor cercano il rilancio da ex

Stasera andrà in scena una partita importantissima tra Lazio e Juventus, valida quasi come uno “spareggio” per due squadre rimaste deluse da questo inizio di campionato. Infatti - come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport - un pareggio lascerebbe insoddisfatte entrambe.

Verso Lazio-Juve: due squadre alla ricerca del rilancio

Non c’è alternativa per biancocelesti e bianconeri: vincere o deludere ancora. La Lazio arriva da due pareggi a loro modo amari, contro Torino e Atalanta, con l’ultima vittoria che risale al match contro il Genoa di fine settembre. Parimenti, la Juve non vince dal 13 settembre, un’eternità per i canoni del club (era Juve-Inter, 4-3). Oggi, quindi, le due squadre si trovano fuori dalla zona Europa in classifica galleggiano più o meno a metà: urge una sterzata per dare una svolta alla loro campionato. Chi rischia di più? La Juve, per gli investimenti milionari delle ultime due stagioni. La Lazio, della sua parte, ha sicuramente l’elemento negativo del mercato bloccato e il fatto di non essersi potuta rinforzare, oltre che dover considerare le numerose assenze e gli infortuni dell’ultimo periodo. La Juve ha comprato, ha speso, ma non è riuscita a tirare fuori tutto il suo potenziale.

Igor Tudor - Via onefootball (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

