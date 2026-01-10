Lazio Women. Lundin: "Voglio vedere cosa può offrire la squadra alla mia carriera"

La nuova centrocampista Bergman Lundin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, ecco le sue prime parole.

Le dichiarazioni di Bergam Lundin a LSC

Prima di tutto grazie. Sono entusiasta di arrivare in questo campionato e di vedere cosa può offrire la Lazio alla mia carriera. Penso che il calcio in Italia sia molto interessante e soprattutto in questo contesto, quindi si sono davvero emozionata.

Ho giocato sia in Svezia sia in Inghilterra sia in Norvegia, penso che il campionato italiano sia molto interessante con molte giocatrici che amano giocare a pallone. È questo che mi ha spinto a venire qui.

Champions League? Il ritmo è molto alto ed è interessante affrontare squadre di altre nazioni. Ho potuto vedere tanti modi differenti di giocare a calcio e questo mi ha fatto fare molta esperienza. Penso che sia sempre positivo conoscere diversi tipi di calcio e credo di poter mettere a disposizione la mia esperienza qui.