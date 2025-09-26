Genova trasferta piena di incognite: Cataldi unica certezza per la Lazio

Una trasferta piena di incognite

La Lazio vuole lasciarsi alle spalle un avvio di stagione complicato e ritrovare la vittoria, magari già dalla delicata trasferta di Genova contro la squadra di Vieira. Sarri dovrà però fare i conti con un’emergenza senza precedenti: fuori per squalifica Guendouzi e Belahyane, indisponibili per infortunio Rovella e Dele-Bashiru.

Cataldi leader designato

In questo scenario, il punto di riferimento diventa Danilo Cataldi, chiamato a prendersi sulle spalle il centrocampo biancoceleste. Giocatore affidabile e sempre presente, ha avuto un rendimento costante anche in questo difficile inizio di stagione, sfiorando il gol nel derby con un tiro terminato sul palo davanti alla Curva Nord. La sfida con il Genoa ha per lui anche un sapore particolare: nel 2017 vestì proprio la maglia rossoblù, e ora, da avversario, cercherà di trascinare la Lazio verso una vittoria che avrebbe il valore di una svolta.

Il Corriere dello Sport