Attacco Lazio in crisi: mai così male per una squadra di Sarri

Numeri da record negativo

L’inizio di stagione della Lazio è segnato da un dato allarmante: quattro gol realizzati in quattro partite, tutti concentrati nella vittoria con il Verona, l’unica finora ottenuta. Mai, tra Serie A e Premier League, una squadra allenata da Maurizio Sarri aveva faticato così tanto a trovare la via del gol.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano non aveva mai iniziato un campionato con tre gare su quattro senza segnare: in passato era accaduto soltanto all’Empoli nel 2014/2015, mentre in tutte le altre stagioni le sue squadre erano rimaste a secco al massimo in una partita. Le quattro reti attuali rappresentano inoltre il minimo storico nelle prime quattro giornate, eguagliato solo con l’Empoli 2014/2015 e la Lazio 2023/2024, anno delle sue dimissioni.

Modulo in evoluzione? Sarri studia le strategie

Il problema è anche la produzione offensiva: dopo quattro turni, i biancocelesti hanno totalizzato appena 12 tiri in porta, al pari della Cremonese e davanti solo a Fiorentina (9), Lecce e Bologna (10). Una sterilità che impone una reazione immediata. La priorità di Sarri sarà invertire la rotta nella delicata sfida contro il Genoa, dove, complice l’emergenza a centrocampo, il tecnico potrebbe abbandonare il 4-3-3 e passare al 4-2-3-1.