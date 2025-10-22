In caso di addio di Gila, due squadre italiane sono interessate a lui: ecco chi

Mario Gila, classe 2000, è un difensore biancoceleste, in grado di essere tra i migliori in campo in ogni partita. Il calciatore spagnolo è arrivato a Roma nel 2022 per 6 milioni di euro, con un contratto che scade nel giugno del 2027.

Come riportato da Calciomercato.com, però, è anche il calciatore meno pagato della rosa della Lazio e sono diverse le squadre che ambiscono ad averlo con sé.

Le squadre sulla scia di Gila

Mario Gila piace a molte squadre della Premier League, ma a spiccare come pretendenti più desiderose troviamo due società di Serie A: Inter e Milan.

L'agente di Gila è lo stesso di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dei neroazzurri… questa cosa potrebbe influire nel portare in orbita Inter un altro biancoceleste, insieme a De Vrij e Acerbi.

Il contratto di Gila

Dopo essere arrivato a Roma dal Real Madrid per 6 milioni di euro, nell'ultimo periodo la società della Lazio ha provato a venire a compromessi con il difensore spagnolo, offrendo a quest'ultimo un migliore ingaggio. Dalla parte dell'entourage di Gila, però, non è arrivata alcuna risposta, cosa che preoccupa molto l'ambiente biancoceleste, timoroso di un addio a fine stagione.