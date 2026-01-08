L'ultimo saluto di Guendouzi ai tifosi: "Rimarrete impressi nel mio cuore. Meritate di più"

Dopo aver dato l'addio ai tifosi biancocelesti presenti sugli spalti, Guendouzi ha voluto salutare il popolo laziale anche con un video, pubblicato attraverso i canali social del club biancoceleste, si seguito le sue parole.

Volevo farvi un saluto. Ciao a tutti i tifosi della Lazio, volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi. Ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato fin dal primo giorno all’aeroporto, me lo ricordo bene. Sono arrivato con la mia famiglia e abbiamo vissuto emozioni magnifiche. Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità, meritate tutte le cose più belle del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione, questo è sicuro.