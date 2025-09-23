Lazio, ansia da Formello per Rovella e Dele-Bashiru: ecco quando sosteranno gli esami

Con Guendouzi e Belahyane squalificati, Rovella e Dele-Bashiru infortunati e Vecino che è guarito ma ancora non si sente pronto a tornare in campo e a combattere insieme alla sua squadra, la situazione a centrocampo è veramente critica per la Lazio, infatti, Danilo Cataldi è l'unico mediano rimasto a disposizione per il Comandante.

Lazio, le date degli esami di Rovella e Dele-Bashiru

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, a preoccupare maggiormente sono il biancoceleste numero 6 e l'ex Hatayspor, entrambi usciti durante il derby della Capitale per un infortunio. Mentre per Dele-Bashiru si pensa ad uno stiramento ed oggi dovrà sottoporsi alla risonanza magnetica per avere la diagnosi definitiva, per Nicolò Rovella la situazione è più complicata, infatti, a causa della pubalgia, il mediano dovrà decidere se operarsi o proseguire con una terapia conservativa, infatti, per lui oggi è un programma una nuova risonanza di controllo ed un consulto medico, seguiti da alcuni giorni di riflessione per permettere al calciatore di prendere la decisione più giusta.

I due scenari per Nicolò Rovella

Società, mister e staff spingono per l'operazione chirurgica, consigliata anche sabato al centro sportivo di Formello dal capitano Mattia Zaccagni, che qualche mese fa ha dovuto prendere la stessa decisione. La diagnosi per Nico è chiara, e si tratta di Groin Pain Syndrome, vale a dire un ispessimento di circa 2 mm all'adduttore destro, in zona inguinale-pubalgica, una micro-lesione tendinea e non muscolare che si è cronicizzata. Gli scenari sono due, sottoporsi subito all'operazione e sfruttare le soste di ottobre e novembre per il recupero o tentare di proseguire con la terapia conservativa, che non risolverebbe il problema e porterebbe in ogni caso allo stop del calciatore. Alla vigilia del derby il biancoceleste si era mostrato contrario all'intervento ma adesso deve riflettere bene sul suo futuro e prendere la decisione migliore per sé stesso.