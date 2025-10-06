Castellanos: “Nazionale? Devo giocare bene alla Lazio”

Durante l’estate si era parlato molto di un possibile addio di Valentín “Taty” Castellanos, finito nel mirino del Flamengo e di altri club sudamericani. Tuttavia, con il mercato in entrata bloccato, la Lazio ha deciso di trattenere tutti i propri giocatori, incluso il centravanti argentino, ritenuto una pedina importante per Sarri.

In un’intervista rilasciata al giornalista Julián Polo, Castellanos ha chiarito la sua posizione e il suo futuro

Io gioco in Europa solo per andare in Nazionale, non sono mai voluto andare a giocare nel campionato sudamericano o arabo perché il mio obiettivo è quello. Io vivo pensando alla maglia dell’Argentina, sempre. Quando vedo che non sono nella lista dei convocati, ci sto male. Poi dal giorno dopo cerco di riprendermi e di lavorare ancora più forte. Sono concentrato ad andare in Nazionale, anche se è sempre molto difficile. Andare al Mondiale con l’Argentina sarebbe un sogno per me e per tutta la mia famiglia. Devo giocare bene alla Lazio e stare bene".