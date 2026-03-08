Dele-Bashiru: "Vogliamo vincere la Coppa Italia. Sarri mi ha insegnato molto. E sul Sassuolo..."

In occasione del posticipo di domani contro il Sassuolo, è intervento ai canali ufficiali della società Dele-Bashiru. Tra obiettivi stagionali e personali, il centrocampista ha delineato i momenti chiave della stagione della Lazio, e dal suo rapporto con mister Sarri.

Dele-Bashiru nel Match Program

Sappiamo che sta vivendo un grande momento di forma ma ci siamo allenati duramente per affrontarlo. Sono sicuro che arriveremo pronti sotto l'aspetto tattico. In campionato purtroppo non abbiamo espresso tutte le nostre qualità: vogliamo vincere e dimostrare cosa possiamo e sappiamo fare.

Sulla semifinale d'andata in Coppa Italia e sul gol

Avremmo voluto vincere la gara di andata eravamo consapevoli di affrontare una squadra forte. L'Atalanta ha tanta qualità ma per il ritorno a Bergamo e ancora tutto aperto, possiamo vincere e arrivare in finale di Coppa Italia. Sono stato molto felice per il gol. Finora purtroppo ho vissuto una stagione difficile: prima ho avuto diversi infortuni, poi sono partito per la Coppa d'Africa. Non ho mai trovato continuità, per questo spero che la prestazione e la rete contro l'Atalanta possano diventare un punto di partenza per il finale di questa stagione.

Sul rapporto con Sarri

Mi sta aiutando tanto, ci sono sempre diversi aspetti su cui un calciatore può migliorare. So che il mister e il suo staff si aspettano tanto da me.

Conoscono le mie qualità e cercano di tirarle fuori in ogni allenamento. tecnicamente e tatticamente. Quest'anno, nonostante le difficolta, mi ha insegnato molto. Lavoro solo per avere l'occasione di dimostrare il mio valore.

Obiettivi personali e della squadra