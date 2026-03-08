Sassuolo, Grosso: "Lazio? Avversario di livello. Peccato per questo clima. Domani dovremo..."

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio, in programma all'Olimpico di Roma alle ore 20:45, di seguito le sue parole.

Una sfida per fare un'ulteriore step

Ci siamo presi tanti complimenti, però è necessario ritornare alla realtà. Ora bisogna prepararsi al massimo perché ci sono rivali di grande qualità. Bravi per quanto fatto, con l'Atalanta abbiamo messo una bella ciliegia su questo campionato, poi la bravura è quella di avere il livello mentale e caratteriale per migliorarsi ulteriormente. La volontà deve essere dentro noi e dobbiamo dimostrarlo, è uno step importante e vogliamo provarci.

Nzola al posto di Pinamonti? Come sta Matic?

Nemanja è rientrato, si era riaffacciato nella giornata di ieri e oggi ha fatto tutto l'allenamento con la squadra, ha avuto una settimana complessa, non è stato bene e anche i suoi figli, ma la sua personalità è importante: vuole esserci, vedremo come, ma ha intenzione di esserci. È necessario l'apporto di tutti, i meriti vanno divisi, i protagonisti prendono gli onori della cronaca e per avere questi ritmi c'è bisogno però di tutti sia di chi è protagonista sia di chi non lo è, mi aspetto questo da tutti.

Abbiamo due alternative in avanti: ci sono sia Nzola che Moro, che si allena sempre bene, l'importante è farsi trovare pronti quando arrivano le opportunità.

Le condizioni di Volpato

E vivo (ride, ndr). Ci parlo spesso, con lui ho un ottimo rapporto, gli dico quello che in tantissimi gli hanno raccontato. Bisogna prendere delle decisioni e bisogna provare a farle giuste. Ha un potenziale davvero alto e questo va stimolato, perché possa crescere ancora.

Ha avuto le sue occasioni, poi è rimasto un po’ ai margini; a volte qualche fastidio fisico lo limita e non gli permette di trovare continuità. Io però credo molto in lui, anche se forse non sempre riesco a dimostrarglielo. È un ragazzo forte, vogliamo tenerlo con noi e sono convinto che continuerà a fare bene, perché i numeri dimostrano che ha qualità importanti. Deve però rendersi conto che è fondamentale cercare quei numeri ogni giorno, senza accontentarsi.

Riguardo alla partita di domani

Basta leggere la probabile formazione, poi il nome dell'allenatore, per capire le insidie che troveremo. L'avversario è di livello, poi non sta attraversando un grande momento a livello di risultati o a livello di contesto, ma devi essere bravo a prepararti sulle cose che conosci e quello non può diventare una sorpresa. Peccato per questo clima, sarà una partita atipica in questo senso, ma le qualità della Lazio sono di primissimo livello e c'è bisogno di una prestazione con alti picchi perché altrimenti non basta, sia a livello individuale che di gruppo, perché l'avversario è di valore e la nostra serenità non deve diventare mancanza di timore nella sfida, questo forse è il timore più grande, perché in campo deve essere poi coraggio di esprimere le tue doti, resistere alle loro, grandissima determinazione come siamo stati in grado di fare quando siamo stati esaltati.

Sull'infortunio di Provedel

Non cambia granché, il portiere ce l'avranno. Peccato per Provedel, gli facciamo l'in bocca al lupo per un pronto rientro, è un giocatore forte che mancherà ma l'importante è saper attingere alle risorse che hai all'interno e io penso che quel club abbia tutte le risorse per sopperire a quel problema.

Su Sarri