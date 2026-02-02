Calciomercato Lazio, corsa contro il tempo per il sostituto di Guendouzi: gli ultimi nomi

Nonostante durante la finestra di mercato invernale siano arrivati nella rosa biancoceleste ben cinque elementi (Ratkov, Taylor, Motta, Maldini, Przyborek), bisogna ancora cercare il sostituto di Matteo Guendouzi, ceduto al Fenerbahce per 48 milioni, tuttavia, il mercato chiuderà questa sera alle ore 20:00, perciò la Lazio deve sbrigarsi se vuole tentare un altro colpo e portare al Comandante una soluzione a centrocampo. Al momento sembra che restano soltanto due opzioni fattibili: Jens Hjertø-Dahl del Tromsø e Stefan Dzodic dell'Almeria.

Il profilo di Jens Hjertø-Dahl

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, una delle possibili soluzioni sembra essere Jens Hjertø-Dahl del Tromsø, club norvegese che milita nell'Eliteserien. Una mezzala di 20 anni valutato intorno ai 10 milioni e che ha suscitato l'interesse anche del Besiktas.

Il profilo di Stefan Dzodic

Come riportato sempre dal Quotidiano, nel mirino della Società biancoceleste sarebbe entrato anche Stefan Dzodic dell'Almeria, club della Serie B spagnola, con una valutazione di oltre 14 milioni ma con un profilo più difensivo rispetto il norvegese.