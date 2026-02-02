Lazio, tre incontri decisivi in arrivo: il Comandante studia le soluzioni in attacco

Il pareggio tra Atalanta e Como, al momento rispettivamente a 41 e 36 punti, ha ristretto le distanze con la squadra biancoceleste, che si trova in 8a posizione con 32 punti, tuttavia, le sole due lunghezze di differenza dal Bologna complicano la situazione per il club guidato dal Comandante. Dopo i tre punti conquistati contro il Genoa in un'Olimpico deserto, infatti, la Lazio dovrà scendere in campo contro Juventus, Bologna e Atalanta e fare il possibile per portarsi a casa nei punti utili per scalare la classifica di Serie A e per mantenere il sogno Europa ancora vivo.

Lazio, i prossimi tre incontri in programma

Le aquile si preparano a partire verso l'Allianz Stadium, dove domenica 8 febbraio alle ore 20:45 dovranno sfidare la formazione a scelta da Spalletti. Prima di tornare all'Olimpico per affrontare l'Atalanta, in programma sabato 14 febbraio alle ore 18:00, alla rosa biancoceleste spetta la sfida contro il Bologna (mercoledì 11 febbraio alle ore 21:00), valida per i quarti di finale di Coppa Italia la cui vittoria permetterebbe la Lazio di accedere alle semifinali e proseguire il percorso per tentare di alzare un trofeo ed accedere direttamente in Europa.

Le soluzioni in attacco

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, data l'assenza di del Capitano, il Comandante dovrà ragionare attentamente sulle pedine da schierare in attacco. Se a destra è confermato il solito ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen, infatti, a sinistra potrebbe essere data una chance al nuovo arrivato Przyborek, per permettere a Pedro di entrare nel secondo tempo. Come centravanti, invece, potrebbe essere schierato nuovamente Maldini, soluzione già provata contro il Genoa.