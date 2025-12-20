Lazio-Cremonese, diramata la lista dei biancocelesti convocati dal Comandante: ecco gli assenti
Il Comandante Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati per la gara Lazio-Cremonese
Oggi 20 dicembre alle ore 18:00 la Lazio scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare la Cremonese, neo promossa in Serie A, tuttavia, il Comandante Maurizio Sarri dovrà fare a meno di importanti pedine, come Zaccagni, Basic, Dele-Bashiru e Dia.
Lazio-Cremonese: la lista dei convocati
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro.
Lazio-Cremonese: la probabile formazione
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All. Sarri
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola