Lazio-Cremonese, Petrucci: "Tavares è stato provato da ala. Mercato..."

L'opinionista Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le scelte del Comandante Maurizio Sarri in vista della gara Lazio-Cremonese, in programma oggi alle ore 18:00 e affidata al direttore di gara Luca Pairetto.

Pedro al momento è in vantaggio su Noslin. Ieri Noslin e Romagnoli hanno smaltito la febbre, saranno entrambi convocati, Romagnoli partirà titolare e per Noslin ci sono delle possibilità.