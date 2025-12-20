Lazio-Cremonese, Petrucci: "Tavares è stato provato da ala. Mercato..."
L'opinionista Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le scelte del Comandante Maurizio Sarri in vista della gara Lazio-Cremonese, in programma oggi alle ore 18:00 e affidata al direttore di gara Luca Pairetto.
Le dichiarazioni di Matteo Petrucci a Radio Laziale
La rosa biancoceleste
Pedro al momento è in vantaggio su Noslin. Ieri Noslin e Romagnoli hanno smaltito la febbre, saranno entrambi convocati, Romagnoli partirà titolare e per Noslin ci sono delle possibilità.
Belahyane non sta rendendo e non c'è un grande feeling tattico con Sarri, ma oggi in emergenza il primo cambio sarà lui rispetto a Patric o altre scelte.
Tavares è stato provato in allenamento da ala, non credo però che lo vedremo in campo in quella posizione, ma è pronto in caso di emergenza.
Saranno convocati Farcomeni e Sana Fernandes dalla primavera, ma non mi aspetto di vederli in campo a gara in corso.
Il mercato
Non esistono date per la risposta della commissione per il mercato, potrebbe arrivare oggi come dopo il 26, anche se entro il 23 la società, non ufficialmente, sapranno sicuramente qualcosa. Avere il mercato libero cambierebbe poco per le trattative in entrata e uscita della Lazio, ma potresti iniziare a lavorare sui rinnovi di contratto.
Flaminia
Oggi dovrebbe volare Flaminia per la prima volta, c'è ancora un po' di mistero ma da quello che mi risulta oggi volerà la nuova aquila.