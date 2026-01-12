Lazio regina d'Europa, solo l'Arsenal come i biancocelesti per clean sheet: i numeri
Ecco il numero dei clean sheet realizzati dal club biancoceleste in questa stagione, che hanno permesso alla squadra di raggiungere il primato in Europa
Nonostante gli evidenti problemi nel reparto offensivo, date le numerose occasioni sprecate e le difficoltà nel centrare la porta avversaria, in questa stagione si è verificato un netto miglioramento da parte del portiere Ivan Provedel e della difesa biancoceleste.
Lazio, numerosi i clean sheet realizzati
Come riportato dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero di clean sheet realizzati dalla formazione del Comandante Maurizio Sarri è impressionante, infatti, si contano precisamente 10 gare a reti inviolate in 20 partite di Serie A, precisamente i due match contro il Verona, Genoa, Atalanta, Juventus, Pisa, Cagliari, Lecce, Parma e Cremonese. Un dato notevole se visto anche in luce delle poche sconfitte dalle aquile, che fino ad ora sono soltanto 6.
Lazio-Arsenal, il primato condiviso
Come riportato sempre dal quotidiano, il club biancoceleste condivide il primato con l'Arsenal per il numero di clean sheet nella top 5 dei Campionati Europei. Nella Premier League, infatti, il 2° posto è occupato dal Chelsea con 9, mentre ne La Liga regna il Real Madrid, con 2 in meno rispetto alle due squadre al vertice. Parlando della Bundesliga e della Ligue 1, la classifica tedesca e francese vede Borussia Dortmund e PSG con rispettivamente 8 e 7 partite concluse a rete inviolate. In Serie A, invece, a vedere Lazio e Arsenal da un gradino inferiore ci sono Roma e Como, con 9 e 8 clean sheet realizzati.