Lazio regina d'Europa, solo l'Arsenal come i biancocelesti per clean sheet: i numeri

Nonostante gli evidenti problemi nel reparto offensivo, date le numerose occasioni sprecate e le difficoltà nel centrare la porta avversaria, in questa stagione si è verificato un netto miglioramento da parte del portiere Ivan Provedel e della difesa biancoceleste.

Lazio, numerosi i clean sheet realizzati

Come riportato dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero di clean sheet realizzati dalla formazione del Comandante Maurizio Sarri è impressionante, infatti, si contano precisamente 10 gare a reti inviolate in 20 partite di Serie A, precisamente i due match contro il Verona, Genoa, Atalanta, Juventus, Pisa, Cagliari, Lecce, Parma e Cremonese. Un dato notevole se visto anche in luce delle poche sconfitte dalle aquile, che fino ad ora sono soltanto 6.

Lazio-Arsenal, il primato condiviso

Come riportato sempre dal quotidiano, il club biancoceleste condivide il primato con l'Arsenal per il numero di clean sheet nella top 5 dei Campionati Europei. Nella Premier League, infatti, il 2° posto è occupato dal Chelsea con 9, mentre ne La Liga regna il Real Madrid, con 2 in meno rispetto alle due squadre al vertice. Parlando della Bundesliga e della Ligue 1, la classifica tedesca e francese vede Borussia Dortmund e PSG con rispettivamente 8 e 7 partite concluse a rete inviolate. In Serie A, invece, a vedere Lazio e Arsenal da un gradino inferiore ci sono Roma e Como, con 9 e 8 clean sheet realizzati.