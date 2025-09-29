Genoa-Lazio, Sarri: "Se la squadra gioca così, il modulo passa in secondo piano"

Le dichiarazioni del Comandante Maurizio Sarri a Dazn

La sconfitta nel derby e la reazione delle aquile

Io l’avevo vista anche settimana scorsa. Nel derby abbiamo perso ma abbiamo fatto una buona partita, c’era consapevolezza che continuando così si poteva fare qualcosa di positivo. Da parte dei giocatori la reazione è stata migliore della mia, io ero più abbattuto e più arrabbiato, loro hanno accumulato voglia di riscatto. Sono stati bravi perché hanno fatto quello che io chiedevo a loro, ma non riuscivo a fare. La sconfitta nel derby pesa. CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le scelte per Genoa-Lazio

Ci sono state due scelte legate al fatto che giocavamo con un attaccante in più. Pellegrini e Cancellieri erano i due giocatori più adatti a questa partita per darci più equilibrio nonostante uno schieramento molto offensivo.

Sul modulo

Io penso che, se la squadra gioca con questa determinazione, il modulo passa in secondo piano. È una soluzione che teniamo in considerazione e che abbiamo spesso attuato nel finale di partita. È dall’estate che dedichiamo tempo a questo modulo.

Sulle prestazioni di Matteo Cancellieri

Questo ragazzo ha qualità che fino a ora ha espresso solo in parte. Un buon piede quando tira, una grande gamba quando accelera e deve migliorare solo in qualche scelta negli ultimi 20 metri, L’evoluzione che ho visto è molto positiva, dal punto di vista calcistico e personale. Lo trovo un ragazzo molto più maturo sia tatticamente che per disponibilità, e anche proprio come ragazzo lo vedo molto maturato in questi due anni.

Sulla sostituzione di Dele-Bashiru con Basic

Abbiamo fatto una riunione con i medici e la prognosi più lunga era quella di Dele-Bashiru. Quando sarà guarito lo rimetteremo dentro sicuramente, non è una scelta tecnica. Parlando con i dottori lo stop più prolungato era il suo. Il rientro di Basic era dovuto perché eravamo rimasti senza centrocampisti. Il 31 agosto quando l’ho messo fuori lista dissi che era un fuori lista che sarebbe potuto servire e mi fa piacere esser stato di parola. Era fuori lista e non fuori rosa. Mi fa piacere la sua risposta di stasera.

Nella pagina successiva le dichiarazioni del mister a LSC