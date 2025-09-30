Genoa-Lazio, Taty: "É stata una settimana non facile. Dobbiamo continuare su questa strada"

Stasera i tifosi del club biancoceleste possono finalmente tornare a festeggiare, infatti, l'incontro con il Genoa si è concluso con il trionfo delle aquile, merito dei palloni mandati in rete da Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e Mattia Zaccagni. Per festeggiare e commentare la vittoria il numero 11 ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel e di Dazn.

Le dichiarazioni di Taty Castellanos a Lazio Style Channel

Sul trionfo della rosa biancoceleste contro il Genoa

È vero che è stata una settimana non facile, abbiamo lavorato tantissimo per questa partita. Abbiamo un po’ di infortuni e non è buono per noi, ma la squadra ha giocato bene oggi. È stata una partita incredibile, dobbiamo continuare su questa strada che è importante.

Il suo rapporto con Boulaye Dia

Penso che sia un calciatore importantissimo per noi, forte. Lo scorso anno abbiamo giocato tanto insieme, sono felice perché ci aiutiamo a vicenda. L’importante è che la squadra lavora e dobbiamo essere sempre tutti uniti.

Sull'incontro di stasera

Non era facile, una settimana complicata dopo il derby. La squadra ha fatto un buon lavoro ed è l’importante.

Se adesso sente più responsabilità

Si, penso che essere l’attaccante della Lazio sia una responsabilità enorme. Devo lavorare tantissimo per aiutare la squadra, sono felice per oggi. La fiducia è importante per fare gol e assist.

Le emozioni per il raggiungimento dei 100 gol in carriera

Sono felice.

