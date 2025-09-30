Genoa-Lazio, Taty: "É stata una settimana non facile. Dobbiamo continuare su questa strada"
Taty Castellanos ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel in seguito alla vittoria delle aquile contro il Genoa
Stasera i tifosi del club biancoceleste possono finalmente tornare a festeggiare, infatti, l'incontro con il Genoa si è concluso con il trionfo delle aquile, merito dei palloni mandati in rete da Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e Mattia Zaccagni. Per festeggiare e commentare la vittoria il numero 11 ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel e di Dazn.
Le dichiarazioni di Taty Castellanos a Lazio Style Channel
Sul trionfo della rosa biancoceleste contro il Genoa
È vero che è stata una settimana non facile, abbiamo lavorato tantissimo per questa partita. Abbiamo un po’ di infortuni e non è buono per noi, ma la squadra ha giocato bene oggi. È stata una partita incredibile, dobbiamo continuare su questa strada che è importante.
Il suo rapporto con Boulaye Dia
Penso che sia un calciatore importantissimo per noi, forte. Lo scorso anno abbiamo giocato tanto insieme, sono felice perché ci aiutiamo a vicenda. L’importante è che la squadra lavora e dobbiamo essere sempre tutti uniti.
Sull'incontro di stasera
Non era facile, una settimana complicata dopo il derby. La squadra ha fatto un buon lavoro ed è l’importante.
Se adesso sente più responsabilità
Si, penso che essere l’attaccante della Lazio sia una responsabilità enorme. Devo lavorare tantissimo per aiutare la squadra, sono felice per oggi. La fiducia è importante per fare gol e assist.
Le emozioni per il raggiungimento dei 100 gol in carriera
Sono felice.
