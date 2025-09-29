Genoa-Lazio, Zaccagni: "Il derby l'abbiamo trasformato in benzina per questa partita"
Al termine di Genoa-Lazio, match che si è concluso con il trionfo delle aquile, il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni
Una grande serata per la rosa biancoceleste, dopo delle giornate amare le aquile sono tornate a trionfare e sono riuscite a sconfiggere il Genoa, merito dei palloni mandati in rete da Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e Mattia Zaccagni. In merito alla vittoria il capitano della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
Le dichiarazioni del capitano Mattia Zaccagni a Dazn
Sul derby e sulla vittoria delle aquile contro il Genoa
Dopo il derby c'è stato un confronto con la squadra, abbiamo parlato di cosa ci stava succedendo e che volevamo rialzarci. Purtroppo nel calcio le partite ti van bene o male, il derby l'abbiamo giocato bene, abbiamo avuto tante occasioni, ma è sempre un derby e rimane la delusione. L'abbiamo trasformato in benzina per questa partita e si è visto.
Su come sarà Matteo Cancellieri come papà
Inizialmente non dormirà la notte (ride, ndr). Da quest'estate l'ho rivisto con un'altra testa e adesso sta dimostrando di essere un calciatore da Lazio.