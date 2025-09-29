Genoa-Lazio, Zaccagni: "Il derby l'abbiamo trasformato in benzina per questa partita"

Una grande serata per la rosa biancoceleste, dopo delle giornate amare le aquile sono tornate a trionfare e sono riuscite a sconfiggere il Genoa, merito dei palloni mandati in rete da Matteo Cancellieri, Taty Castellanos e Mattia Zaccagni. In merito alla vittoria il capitano della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Le dichiarazioni del capitano Mattia Zaccagni a Dazn

Sul derby e sulla vittoria delle aquile contro il Genoa

Dopo il derby c'è stato un confronto con la squadra, abbiamo parlato di cosa ci stava succedendo e che volevamo rialzarci. Purtroppo nel calcio le partite ti van bene o male, il derby l'abbiamo giocato bene, abbiamo avuto tante occasioni, ma è sempre un derby e rimane la delusione. L'abbiamo trasformato in benzina per questa partita e si è visto.

Su come sarà Matteo Cancellieri come papà