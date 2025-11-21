Lazio-Lecce, i giocatori in campo con il nome di una donna per loro importante

Da alcuni anni è diventato un giorno importante per ricordare quello che le donne vivono sulla propria pelle. Il 25 novembre infatti è diventata la giornata riservata alla lotta contro la violenza sulle donna. Da qui nasce l'iniziativa della S.S.Lazio, che in occasione del match tra le mura amiche dello stadio Olimpico ( contro il Lecce di Di Francesco ) , cercherà di sensibilizzare il pubblico su una tematica su cui l'universo maschile deficita fin troppo al giorno d'oggi. Un gesto importante quello della società biancoceleste che spera possa avere un effetto importante.

L'iniziativa della S.S.Lazio

Un gesto non così scontato, una iniziativa importante mirata a sensibilizzare anche il mondo dello sport e in particolare quello del calcio. Proprio quest'ultimo, su spinta della S.S. Lazio, ha accettato di consentire ai giocatori protagonisti del nostro campionato di scendere in campo portando sulle spalle il nome di una delle donne che rappresentano un ruolo unico nella propria vita. Lo stadio è luogo di condivisione sempre: nel ricordo dei campioni del passato, dei trionfi storici della squadra, dei suoi tifosi. Di tutti coloro che avvertono il bisogno di condividere le gioie e i dolori dei risultati del campo, come lo sport ci chiede di accogliere, ma che vogliono risultare forti e vincenti fuori nell'impegno collettivo del quotidiano. Valori troppo importanti che non hanno bisogno di nessuna strumentalizzazione che ne possa pregiudicare i risultati. Nel nome della S.S.Lazio.

L'orario di Lazio-Lecce

Il match tra gli uomini di Sarri e quelli di Di Francesco andrà in scena domenica 23 novembre alle ore 18.00. La cornice sarà ovviamente quella dello stadio Olimpico con la Lazio che dovrà reagire alla sconfitta incassata nell'ultima partita di campionato contro l'Inter ( allo stadio San Siro di Milano ) . Dall'altra parte il Lecce che considera ogni match una battaglia per accumulare punti salvezza. I salentini arrivano dallo 0-0 ottenuto in casa contro l'Hellas Verona.