Atalanta-Lazio: ecco quando Sarri interverrà in conferenza

La Serie A è pronta per tornare ad essere la protagonista dei weekend con la settima giornata ormai alle porte. La Lazio è chiamata all'insidiosissima trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e dovrà scendere in campo con numerose defezioni di formazione ed un ambiente extra-campo che sicuramente non aiuta. Sarri dovrà riuscire a tamponare un fase di grave emergenza in una situazione di classifica che non permette di stare sereno nonostante il campionato sia ancora alle battute iniziali.

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, così come comunicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale, interverrà domani, sabato 18 ottobre, in conferenza stampa.

