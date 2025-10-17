Stadio Flaminio-Lazio: passi in avanti. C’è apertura sul diritto di superficie

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera sono stati fatti decisi passi avanti nella questione Stadio Flaminio-Lazio. Infatti il comune sta valutando la proposta di Lotito di prendere il diritto di superficie sullo Stadio.

La situazione

Secondo il Corriere della Sera, già nelle prossime ore il Comune proporrà alla Lazio delle date per un incontro che potrebbe tenersi la prossima settimana. Inizialmente era stata offerta alla Lazio la possibilità di prendere lo stadio in concessione ma Lotito non vuole accontentarsi di questa soluzione. Nel prossimo incontro la Lazio presenterà anche la documentazione sinora mancante: Lotito è convinto di farcela ma i tempi saranno più lunghi rispetto all'inizio dove si pensava che si potesse lasciare l'Olimpico già nel 2027.

Volontà di procedere

Il progetto prevederebbe anche la riqualificazione dell'area circostante e c'è reciproco interesse, da parte del comune e di Lotito, a procedere. A Formello sono convinti che se dovesse arrivare il benestare sul diritto di superficie, il piano potrebbe finalmente concretizzarsi.