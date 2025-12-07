Le pagelle di Lazio-Bologna, si crea tanto ma si pareggia

E' la sfida della domenica alle ore 18.00 quella allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Bologna. Due squadre che giocano un gran bel calcio offensivo e che lottano per guadagnarsi un posto in Europa. Protagonisti, prima del match, gli omaggi a Immobile, Mihajlovic e Pietrangeli.

Nel primo tempo dominano le occasioni da una parte e dall'altra, partita estremamente equilibrata con in vetrina i gol di Isaksen e Odgaard. Nel secondo tempo i biancocelesti creano di più ma tutto si ferma al minuto 79 quando Gila si fa espellere ingenuamente per proteste. Risultato finale 1-1.

Di seguito le pagelle dei biancocelesti

Provedel 7

Nel primo tempo tre interventi che salvano il risultato e lo stava salvando anche in occasione del pareggio rossoblu con un miracolo su Zortea. Sempre attento, non sbaglia nulla, nemmeno le giocate coi piedi.

Marusic 6

Nel primo tempo un errore grave poteva costare caro. Per il resto della partita si riprende dando un importante apporto sia da terzino destro che sinistro.

Gila 5,5

Buona gara ma non può non pesare l'ingenuità nelle proteste che lascia la sua squadra in 10 in un momento importante di spinta dei suoi compagni.

Romagnoli 6

Arriva nella sua zona il gol avversario, perde le marcature. Per il resto compie egregiamente il ruolo di centrale.

Nuno Tavares 5

Non male in fase di spinta ma malissimo in copertura. Si perde spesso l'uomo e costringe Sarri alla sostituzione. Entra nel secondo tempo al minuto 46 Lazzari 6 portando dinamismo a destra. Manca un pò negli affondi ma copre bene sugli affondi dei complicati esterni del Bologna.

Guendouzi 6,5

Partita di assoluto livello del francese. Una macchinetta instancabile sulla linea mediana e nel secondo tempo gioca da attaccante aggiunto sfiorando il gol in più occasioni. Gioia negata da grandi parate da parte del portiere avversario.

Cataldi 6

Torna e lo fa facendo sentire la sua presenza di regista puro. Prova sufficiente. Entra al minuto 75 Dele-Bashiru 6 che è chiamato a fare il centrale, il che mette un freno ai suoi famosi strappi. Fa comunque quel che può discretamente.

Basic 6,5

Altra prestazione importante. Sempre al centro del gioco smista e copre in modo più che notevole. Entra all'80simo Patric

Isaksen 7

Mette in difficoltà la retroguardia rossoblu. Ravaglia gli nega un gol nel primo tempo con un bell'intervento. Segna poi facendosi trovare nel punto giusto. Entra nel secondo tempo al minuto 46 Cancellieri 6,5 ed è capace di rendersi subito pericoloso con due colpi di testa su cui il portiere avversario deve fare gli straordinari.

Castellanos 6

Gara sufficiente: si muove, crea, pressa fino alla fine. Si nota la sua mancanza di condizione. Entra al 59simo Noslin 6,5 ed anche oggi fa bene sfruttando la sua velocità. Gioca di squadra e forse la cura Sarri può farlo cresce molto.

Zaccagni 6,5

Il capitano gioca un ottimo primo tempo mettendosi in mostra anche in occasione del gol, generato da una sua azione e da un suo tiro respinto. Cala molto nella ripresa.

All. Sarri 6,5

Una gran bella Lazio che crea tanto contro una delle squadre più in forma del momento. Le sostituzioni sono impeccabili anche quando la squadra resta in 10 ma riesce comunque a non accusare il colpo e a rendersi pericolosa davanti.