Serie A, quanti gialli nella prima giornata di Campionato: è record in Bologna-Lazio

La prima giornata del campionato di Serie A è già terminata e i direttori di gara hanno, per il momento, terminato il proprio lavoro. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato i match e dato una statistica dei cartellini estratti.

​Numeri roventi nella prima giornata

Entrando nel vivo dei dati, l'analisi evidenzia una partenza decisamente accesa per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari. Nelle prime 8 partite disputate, i cartellini gialli estratti dai direttori di gara sono stati complessivamente ben 29.

​Il record di Bologna-Lazio

Un focus particolare merita la sfida tra Bologna e Lazio, diretta dall'arbitro Fabio Maresca, che da sola ha fatto impennare le statistiche. In quel singolo match sono stati estratti ben 8 cartellini gialli, una cifra che rappresenta quasi il 30% del totale generale registrato in questo avvio. A completare il quadro infuocato della partita c'è stato anche un cartellino rosso mostrato direttamente in panchina.