Bologna-Lazio, i quotidiani premiano i biancocelesti ma non mancano i bocciati: le pagelle

Un avvio ricco di sorprese e che si è concluso con la conquista dei 3 punti per la formazione guidata dal mister Gennaro Gattuso. La rete mandata a segno da Davide Frattesi unita al suo salvataggio in area hanno portato la Lazio alla vittoria e al dominio allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Nelle proprie edizioni odierne, i quotidiani sportivi hanno valutato le prestazioni della rosa e pubblicato le pagelle.

Le pagelle dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport

7,5 Mandas; 6 Marusic, 6,5 Floriani, 6 Doekhi , 6 Provstgaard, 6,5 Pedraza (Tavares s.v.); 5,5 Dele-Bashiru, 6,5 Rovella, 7 Taylor; 5,5 Cancellieri, 6 Isaksen, 7 Dia (Noslin s.v.), 6 Zaccagni, 7,5 Frattesi, 7 Gattuso.

Corriere della Sera

Mandas 7; Marusic 6 (Floriani 6 19’ pt), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Pedraza 6 (Tavares sv 33’ st); Dele-Bashiru 6 (Frattesi 8 9’ st), Rovella 6,5, Taylor 6; Cancellieri 5 (Isaksen 6 1’ st), Dia 7 (Noslin sv 33’ st), Zaccagni 6. All.: Gattuso 7

La Repubblica

Mandas 7; Marusic 5.5 (19’ pt Floriani 6.5), Doekhi 6, Provstgaard 6, Pedraza 6 (34’ st Tavares 6); Dele-Bashiru 6 (9’ st Frattesi 7), Rovella 6, Taylor 6; Cancellieri 5.5 (1’ st Isaksen 6), Dia 6.5 (33’ st Noslin 6), Zaccagni 5.5. All. Gattuso 6.

Il Messaggero

Mandas 8; Marusic 6 (Floriani 6 19’ pt), Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Pedraza 6 (Tavares sv 33’ st); Dele-Bashiru 6 (Frattesi 8 9’ st), Rovella 7, Taylor 7; Cancellieri 6 (Isaksen 6 1’ st), Dia 7 (Noslin sv 33’ st), Zaccagni 6. All.: Gattuso 7