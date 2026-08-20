Corsa a Pinamonti: Lazio riflette e valuta un'alternativa ma c'è il pressing della Fiorentina

Con l'acquisto di Bamba Dieng non andato a buon fine a causa del verdetto delle visite mediche e la fase di mercato che sta per chiudere le porte, la Lazio deve affrettarsi a cercare un attaccante che possa alzare il livello della rosa.

Obiettivo Pinamonti: la Lazio riflette

Andrea Pinamonti continua ad essere al centro dei radar del mercato biancoceleste, tuttavia, come riportato da Alfredo Pedullà, l'attaccante non è la prima scelta assoluta per la Lazio, motivo per cui l'affare non si è chiuso subito nonostante i contatti siano iniziati già da due mesi. Al momento la dirigenza monitora la situazione con attenzione, valutando la fattibilità dell'operazione sia dal punto di vista economico che tecnico.

La mossa della Fiorentina e le alternative

Il nome di Pinamonti non incendia soltanto la sponda laziale. Sulle tracce del giocatore si è mossa concretamente anche la Fiorentina, che osserva gli sviluppi offensivi in attesa di fare chiarezza sulla gestione e sulla vicenda legata a Moise Kean. Nel frattempo, il club biancoceleste valuta piste alternative per l'attacco, inserendo nella lista anche profili come Sebastiano Esposito.