Designazioni Serie A: scelto l'arbitro di Lazio-Torino

Questa sera sarà l'ultima tornata di gare europee della settimana con Europa e Conference in campo, poi già subito da venerdì si tornerà a pensare ai campionati nazionali. La Lazio sabato alle 15.00 ospita il Torino dell'ex Baroni in crisi di risultati e prestazioni ma guai a sottovalutare una squadra ferita e praticamente all'ultima spiaggia. Nel frattempo anche l'AIA si prepara alla sesta giornata di Serie A diramando le designazioni arbitrali.

Sarà Piccinini l'arbitro di Lazio-Torino

Depositphotos

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'AIA ha diramato le designazioni ufficiali per la sesta giornata di Serie A. Il fischietto di gara selezionato per Lazio-Torino è Marco Piccinini della sezione di Forlì. Ad aiutarlo da Lissone ci saranno Ghersini (VAR) e Chiffi (AVAR), mentre sul campo potrà contare sugli assistenti Capaldo e Laudato con Marinelli come quarto uomo.

La designazione arbitrale completa