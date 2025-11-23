L'Italia vince la Coppa Davis: è la terza volta consecutiva

Dopo una settimana fantastica l'Italtennis conclude nel migliore dei modi alzando al cielo la Coppa Davis.

Berrettini e Cobolli vincono e chiudono i conti

Berrettini, Coppa Davis - Via onefootball (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for ITF)

Il primo a scendere in campo è Berrettini contro Carreno Busta. L'Hammer italiano regola lo spagnolo in due set con una grande partita portando avanti la squadra di capitan Volandri e consegnando nelle mani di Flavio Cobolli il match point per portare a casa l'ambito trofeo. Cobolli parte malissimo contro Munar con il set che scivola velocemente nelle mani dello spagnolo che chiude 1-6. Nonostante il break subito nel primo game del secondo set, il tennista romano reagisce subito con un contro-break e portando poi la partita al Tie-Break dove grazie al risultato di 7-5 chiude il secondo set 7-6 e allungando la partita al terzo. Nell'ultimo set estenuante Cobolli riesce a fare il break al rivale nel momento giusto quando il risultato era bloccato sul 5-5. Cobolli tiene poi il servizio e regala la Coppa Davis all'Italia.

Per la terza volta consecutiva sul tetto del mondo

Per la squadra di Volandri è la terza Davis consecutiva, nessuna squadra ci era mai riuscita dal 1971 quando l'impresa l'avevano fatta gli Stati Uniti. Nonostante le assenze di Sinner e Musetti, grazie a due splendidi Berrettini e Cobolli l'Italia vince la Davis non perdendo mai nemmeno una partita.