Lazio-Lecce, Di Francesco: “Gol annullato a Sottil? Non c’era fallo”

La Lazio vince davanti ai propri tifosi per la terza volta consecutiva senza subire gol: il Lecce è stato impalpabile davanti ai biancocelesti. Ai microfoni di Sky Sport e Dazn, il tecnico dei salentini Di Francesco ha commentato così la prestazione dei suoi.

Foto di Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Lazio-Lecce, le parole di Di Francesco

Cosa non è andato? Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Arrivavamo sempre in ritardo. Siamo mancati un po’ in questo oggi, la Lazio ha fatto meglio di noi.



Il commento sul gol annullato

Posso recriminare solamente su un episodio, sul gol annullato, non c’era fallo. Gli ha messo la mano sul petto, appena poggiata. È diventata un po’ una moda che quando uno attacca e l’altro protegge davanti alla palla danno sempre fallo al contrario e non ci è permesso di andare a vantaggio. Se andiamo a guardare la partita, a essere onesti la Lazio ha meritato di vincere la partita.

Le dichiarazioni del mister Di Francesco a Dazn

Potevamo fare meglio, la Lazio aldilà dell’episodio iniziale, il gol non doveva essere annullato, è una mano leggerissima, poteva portare la gara in un’altra direzione, siamo stati troppo frettolosi e questo non ci ha permesso di creare molto. Siamo stati più aggressivi e alti contro la Lazio nel secondo tempo, la Lazio ha fatto meglio di noi, potevamo essere più lucidi nel ricercare qualcosina in più davanti.