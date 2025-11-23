Lazio-Lecce, Di Francesco: “Gol annullato a Sottil? Non c’era fallo”
Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei salentini ha commentato così la sconfitta di oggi
La Lazio vince davanti ai propri tifosi per la terza volta consecutiva senza subire gol: il Lecce è stato impalpabile davanti ai biancocelesti. Ai microfoni di Sky Sport e Dazn, il tecnico dei salentini Di Francesco ha commentato così la prestazione dei suoi.
Lazio-Lecce, le parole di Di Francesco
Cosa non è andato? Siamo stati frettolosi, poco lucidi contro una squadra che ha un ottimo palleggio. Arrivavamo sempre in ritardo. Siamo mancati un po’ in questo oggi, la Lazio ha fatto meglio di noi.
Il commento sul gol annullato
Posso recriminare solamente su un episodio, sul gol annullato, non c’era fallo. Gli ha messo la mano sul petto, appena poggiata. È diventata un po’ una moda che quando uno attacca e l’altro protegge davanti alla palla danno sempre fallo al contrario e non ci è permesso di andare a vantaggio. Se andiamo a guardare la partita, a essere onesti la Lazio ha meritato di vincere la partita.
Le dichiarazioni del mister Di Francesco a Dazn
Potevamo fare meglio, la Lazio aldilà dell’episodio iniziale, il gol non doveva essere annullato, è una mano leggerissima, poteva portare la gara in un’altra direzione, siamo stati troppo frettolosi e questo non ci ha permesso di creare molto. Siamo stati più aggressivi e alti contro la Lazio nel secondo tempo, la Lazio ha fatto meglio di noi, potevamo essere più lucidi nel ricercare qualcosina in più davanti.
Siamo arrivati più volte sul fondo creando pericolo, potevamo essere lucidi nei cross. Non è che ci si può sempre difendere per portare risultato, ma alzare la qualità del gioco. E poi un po’ troppe palle calciate lunghe che si possono preparare meglio, avevamo tempo per farlo e proprio in questo siamo mancati. Loro erano in giornata, la palla camminava, palleggiava molto bene, noi siamo stati meno bravi rispetto alle ultime prestazioni.